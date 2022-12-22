«Золотой телец» снял креативную рекламу о настоящих новогодних украшениях

Новый год — время, когда всё сверкает, сияет и переливается. Гирлянды, «дождики», ёлочные игрушки, праздничная иллюминация, люрекс, блёстки, пайетки. Но таких ли новогодних украшений хотят женщины?

В ювелирной сети «Золотой телец» уверены: лучшие друзья девушек — всё ещё бриллианты. Бриллианты и другие классические ювелирные изделия, которые будут элегантны и уместны и на Новый год, и на 8 Марта, и на любой другой повод и даже без него. Золото, серебро, платина — это подарок, который будет желанным в новогоднюю ночь, но не будет ею ограничен.

Именно об этом новая весёлая рекламная кампания «Золотого тельца». На съёмки пригласили солисток Алтайского музыкального театра, в том числе заслуженную артистку России Викторию Гальцеву, Ирину Басманову и Тамару Вильгельм, а также артистку хора Анну Лесовых.

Своими эмоциями актрисы наглядно демонстрируют, каких подарков на Новый год действительно хотелось бы каждой девушке.

Весь реквизит для съёмок своими руками создавали сотрудники отдела маркетинга.

«Основой для одной из серёг стала стеклянная сосулька бабушки мерчендайзера компании — её история насчитывает более 50 Новых годов. В целом съёмки прошли динамично и легко. В этот день все пазлы сложились, и удалось отснять даже больше материала, чем мы планировали», — рассказали в «Золотом тельце».

Ирина Басманова рассказала, что ей эта акции позволила почувствовать себя настоящей королевой. И дело не только в украшениях.

«С нами работали настоящие профессионалы: стилист, оператор, фотограф и, конечно, команда „Золотого тельца“. Остались замечательные эмоции», — подчеркнула артистка.

Для Тамары Вильгельм это был первый подобный проект. Но точно не комом.

«Насколько всё было слаженно, отработанно и, что самое главное, с большим позитивом. Артисты редко сталкиваются с такими хорошими компаниями», — подчеркнула артистка.

ООО «Золотой телец»