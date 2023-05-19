Новую ливнёвку сделают на барнаульской улице Попова, которую постоянно топит в дожди

На ливнёвку власти Барнаула намерены потратить 7,1 млн рублей

19 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Потоп на улице Попова в 2022 году / Фото: "В Курсе 22"

Власти Барнаула сделают дополнительную ливнёвку на пересечении Павловского тракта и ул. Попова. Именно этот участок постоянно топит в дожди. В этом году проблему решили исправить. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Начальная цена закупки – 7,1 млн рублей. Деньги выделят из бюджета города в рамках муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование Барнаула на 2015-2040 годы".

Аукцион появился на сайте 15 мая 2023 года, заявки желающие компании смогут подавать до 24 мая. Подрядчик должен завершить работы до 1 сентября 2023 года. Контракт будет действовать до 25 сентября 2023 года.

На сайте мэрии Барнаула указано, что строительство новой ливнёвки должно устранить подтопления участка дороги поверхностными сточными водами.

"В соответствии с техническим заданием подрядчик должен обустроить на улице Попова два железобетонных дождеприёмных колодца с решётками, смотровой колодец на врезке, а также выполнить устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором. Для сохранения целостности асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги работы будут выполнены закрытым способом", – пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, подрядчик должен установить на месте работ ограждения, знаки и указатели, не допускать перерывов движения по ним, делать уборку в месте работ. До начала строительства новой ливнёвки он разработает схему организации дорожного движения и согласует её с заказчиком.

Работы выбранная компания будет выполнять на основании ранее согласованной проектной документации.

Напомним, что улица Попова в период дождей уже несколько лет является одним из самых проблемных участков Барнаула. В 2022 году её затапливало несколько раз. Самая тяжёлая ситуация была во время июньских и июльских дождей, когда улицу несколько раз перекрывали.

Вода даже сбивала с ног людей и 30 июля 2022 года унесла ребёнка, которого в итоге спасли прохожие. 31 августа там случился и ещё один потоп. Эксперты тогда отмечали, что ливневая канализация не может справиться с большим объёмом воды.