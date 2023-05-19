Новую ливнёвку сделают на барнаульской улице Попова, которую постоянно топит в дожди
На ливнёвку власти Барнаула намерены потратить 7,1 млн рублей
19 мая 2023, 13:00, ИА Амител
Власти Барнаула сделают дополнительную ливнёвку на пересечении Павловского тракта и ул. Попова. Именно этот участок постоянно топит в дожди. В этом году проблему решили исправить. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Начальная цена закупки – 7,1 млн рублей. Деньги выделят из бюджета города в рамках муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование Барнаула на 2015-2040 годы".
Аукцион появился на сайте 15 мая 2023 года, заявки желающие компании смогут подавать до 24 мая. Подрядчик должен завершить работы до 1 сентября 2023 года. Контракт будет действовать до 25 сентября 2023 года.
На сайте мэрии Барнаула указано, что строительство новой ливнёвки должно устранить подтопления участка дороги поверхностными сточными водами.
"В соответствии с техническим заданием подрядчик должен обустроить на улице Попова два железобетонных дождеприёмных колодца с решётками, смотровой колодец на врезке, а также выполнить устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором. Для сохранения целостности асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги работы будут выполнены закрытым способом", – пояснили в пресс-службе горадминистрации.
Кроме того, подрядчик должен установить на месте работ ограждения, знаки и указатели, не допускать перерывов движения по ним, делать уборку в месте работ. До начала строительства новой ливнёвки он разработает схему организации дорожного движения и согласует её с заказчиком.
Работы выбранная компания будет выполнять на основании ранее согласованной проектной документации.
Напомним, что улица Попова в период дождей уже несколько лет является одним из самых проблемных участков Барнаула. В 2022 году её затапливало несколько раз. Самая тяжёлая ситуация была во время июньских и июльских дождей, когда улицу несколько раз перекрывали.
Вода даже сбивала с ног людей и 30 июля 2022 года унесла ребёнка, которого в итоге спасли прохожие. 31 августа там случился и ещё один потоп. Эксперты тогда отмечали, что ливневая канализация не может справиться с большим объёмом воды.
15:24:45 19-05-2023
Хорошая новость, главное чтобы работала.
16:33:19 19-05-2023
В итоге в ливень будет еще и из ливневки гейзер
17:39:08 19-05-2023
Это что?! Я за зря лодку покупал?