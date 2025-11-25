Новые нюансы. Какие изменения ждут россиян с введением правил беспроцентных рассрочек?

Закон призван обеспечить прозрачность рынка, усилить защиту покупателей и снизить риски для финансовой системы

25 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Оформление рассрочки / Рассрочка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России с 1 апреля 2026 года начнут действовать новые правила для беспроцентных рассрочек – рынок, долгие годы работавший в "серой зоне", впервые получит полноценное регулирование. Закон вводит жесткие требования к операторам рассрочек и расширяет защиту прав потребителей. Об этом сообщает депутат Алтайского Заксобрания Ксения Белоусова.

Документ запрещает продавцам менять стоимость товара в зависимости от способа оплаты и скрыто включать проценты в платежи. Также вводится ограничение на штрафы: неустойка за просрочку не сможет превышать 20% годовых от суммы долга. Максимальный срок рассрочки через сервис составит шесть месяцев, а с апреля 2028 года сократится до четырех.

Если общая сумма рассрочек клиента у одного оператора превысит 50 тысяч рублей, данные о договорах начнут передаваться в бюро кредитных историй. Покупатели сохранят право досрочно погасить рассрочку полностью или частично, оператор не имеет права брать комиссию.

Для бизнеса правила также меняются. Услуги рассрочки смогут предоставлять только компании, внесенные в специальный реестр Банка России. Для небанковских операторов установлен минимальный капитал в 5 млн рублей. Запрещено привлекать деньги граждан для финансирования рассрочек и брать плату за сам факт предоставления услуги. Центробанк получает право контролировать операторов, проверять их и лишать статуса при нарушениях.

Ранее сообщалось, что в Москве Таганский суд рассматривает иск к певцу Филиппу Киркорову. С артиста требуют взыскать более 12 млн рублей за кредит, который он взял еще в 2022 году.