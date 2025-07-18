Новые реалии. Эксперты рассказали, как нейросети поменяли обучение в языковых школах

Роль преподавателей в современном мире изменилась

Рынок онлайн-обучения английскому языку стремительно растет: по данным Allied Market Research, к 2032 году его объем увеличится почти в четыре раза. Главный драйвер этого бума – искусственный интеллект, который уже меняет правила игры как для онлайн-школ, так и для традиционных классов. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, умные алгоритмы подбирают индивидуальные программы, исправляют произношение в реальном времени и даже заменяют живых преподавателей.

О влиянии искусственного интеллекта на обучение беспокоятся не только владельцы школ, но и родители. Они не против использования нейросетей, но относятся к ним с осторожностью, отметила Виктория Братищева.

"Мой сын Арсений уже на протяжении трех лет изучает английский язык благодаря языковой школе "Языкозайка". Нейросети очень далеко шагнули вперед, всякий раз новости нас поражают. Однако изучать язык – это также погружаться в культуру и изучать образ мыслей, менталитет, особенности характера. И вот это-то нейросети, к сожалению, заменить не смогут", – рассказала Виктория Братищева.

В новых реалиях преподавателям приходится быстро адаптироваться и менять подходы к обучению. Например, стал популярен формат онлайн-школ, который удобен тем, что не тратит время и ресурсы на дорогу. А нейросети позволяют более клиентоориентированно подходить к составлению уроков. Но все же полноценно искусственный интеллект не сможет заменить человека в роли преподавателя, считает руководитель школы "ЯзыкоЗайка" Алиса Соломина.

"Сейчас становятся более востребованными языковые школы, потому что за счет развития нейросетей обучение становится более интересным. Иностранные языки сейчас изучают не только ради работы и путешествий, но и как хобби. Люди начинают обучаться вместе с человеком, из-за того что очень много информации, и поэтому роль преподавателя тоже стала меняться. Раньше преподаватель был как "Википедия" – все знал, на все отвечал. Сейчас преподаватель – это больше как наставник, как мотиватор, как друг. Чем больше развиваются технологии, тем отчаяннее люди нуждаются в людях", – сказала она.

Не только онлайн- и офлайн-школы помогают в изучении языка. Способов прокачать навыки с годами стало больше, считает преподаватель английского в Образовательном Центре "ИМКА Прайм" Мария Наумова.

"Приложение – это вспомогательный инструмент. Большинство из них сформированы так, что они дисциплинируют заходить туда каждый день, напоминают о том, что урок должен быть сделан. Такая дозированная информация, которая дается каждый день, совершенно замечательный вспомогательный компонент. Поэтому я бы сказала, что все новинки технологические – это хороший инструментарий в руках продвинутого, опытного преподавателя", – заявила эксперт.

Геймификация, повторение, реальные диалоги с носителями – технологии способны на многое. Наравне с ними остаться в рынке обычным педагогам могут помочь на уровне государства – финансировать обучение квалифицированных кадров, вводить меры грантовой поддержки, а также централизованно развивать форматы языкового комьюнити.