Общественный транспорт в Барнауле ходит с перебоями, несмотря на обещания перевозчиков
В час пик автобусы и трамваи в краевой столице либо переполнены, либо ходят с большим интервалом
15 января 2026, 11:35, ИА Амител
Общественный транспорт в Барнауле во время сильнейшего похолодания работает с перебоями. В час пик автобусы и трамваи в краевой столице либо переполнены, поэтому не останавливаются на остановках, либо ходят с большим интервалом. Об этом amic.ru рассказали несколько читателей. Ранее в администрации Барнаула прошло заседание с представителями перевозчиков, где власти города призвали не допустить перебоев в работе общественного транспорта.
Как сообщил один из читателей, 14 января в 18:00 он планировал уехать с проспекта Красноармейского на трамвае № 7 в сторону ул. Антона Петрова. На улице было холодно: температура опустилась до -23 градусов. В итоге читатель прождал около 30 минут. За это время не подъехал ни один трамвай № 7, а на остановке скопилось большое количество горожан, многие из них искали на карте в телефоне альтернативные маршруты. Автобус № 60, который идет по такому же маршруту, как и трамвай № 7, проехал мимом остановки, потому что был переполнен. К слову, в это время пробки в краевой столице достигли девяти баллов.
Другая читательница amic.ru сообщила, что также в сильный мороз не могла ухать после 18 часов из центра Барнаула на маршрутке № 47, потому что они ходили либо очень переполненными, либо с большим интервалом.
На проблему общественного транспорта обратили внимание представители Общероссийского народного фронта. К общественникам поступают шокирующие видео от жителей Барнаула: пассажиры вынуждены буквально бросаться под колеса транспорта, чтобы успеть сесть в автобус, который останавливается в нескольких метрах от оборудованной остановки "Дом Союзов". Водители массово игнорируют правила, проезжают мимо ожидающих людей или останавливаются где придется.
В конце 2025 года в ходе прямой линии к губернатору Алтайского края Виктору Томенко обратилось большое количество барнаульцев, которые призвали помочь решить проблему общественного транспорта в краевой столице. Виктор Томенко созвонился с главой города Вячеславом Франком, который рассказал о текущей работе этих маршрутов. Он заявил, что установку валидаторов в тех автобусах, где их еще нет, проконтролируют. Кроме того, будут следить за регулярностью выхода автобусов на маршруты № 25 и 32. В итоге Вячеслав Франк пообещал, что в ближайшее время качество обслуживания в общественном транспорте заметно улучшится.
Днем ранее стало известно, что перевозчики хотят увеличить проезд в общественном транспорте на 10–15 рублей, потому что работают в убыток из-за роста НДС и скачка цен на ГСМ. Новость вызвала массовое возмущение у барнаульцев в социальных сетях.
11:43:18 15-01-2026
Власть гнать перевозчиков тоже
21:37:29 15-01-2026
Гость (11:43:18 15-01-2026) Власть гнать перевозчиков тоже... Эти только способны мечтательно шариться по площади Свободы и думать под каким же благовидным предлогом убрать оттуда трамвай. Также как и разворотное кольцо троллейбусов на площади Баварина под парковку шоне
11:45:40 15-01-2026
Да не, не может быть такого!
11:50:15 15-01-2026
зато цены повышаем
11:51:42 15-01-2026
Но цены на проезд в вам поднимем все равно
11:54:39 15-01-2026
То есть . если морозы мешают завести личное авто одно. А вот автобусы они другие? Проблемы те же- аккумуляторы, загустевшее масло и все остальное для автомобиля.
13:51:36 15-01-2026
Перевозчик (11:54:39 15-01-2026) То есть . если морозы мешают завести личное авто одно. А вот... Транспорт так же ходит, когда нет морозов.
19:23:30 15-01-2026
Гость (13:51:36 15-01-2026) Транспорт так же ходит, когда нет морозов.... Не ври! В морозы ходит в РАЗЫ хуже.
21:38:33 15-01-2026
Перевозчик (11:54:39 15-01-2026) То есть . если морозы мешают завести личное авто одно. А вот... Когда ты возишь людей это твои проблемы. Хоть не глуши сутками если ангара нет
11:55:05 15-01-2026
Зато полос для ОТ наделали, а самого ОТ нет(
14:25:36 15-01-2026
Гость (11:55:05 15-01-2026) Зато полос для ОТ наделали, а самого ОТ нет(... наш школьный автобус (3 маршрута) активно ими пользуется, так что не надо про эти полосы даже наезжать тут!!
21:39:42 15-01-2026
Гость (11:55:05 15-01-2026) Зато полос для ОТ наделали, а самого ОТ нет(... И правильно сделали. Еще бы камер на контроль полосы побольше чтобы гоблинов осаживать
11:57:17 15-01-2026
Всё верно, проблема на поверхности. Низкая стоимость проезда не позволяет организовать должным образом график .
Ну и ещё, каждый кто хоть раз переводил деньги по номеру в маршрутке, внёс свою лепту в увеличение стоимости и прочих нюансов. Продолжайте в том же духе, ведь если все будут платить переводами. Перевозчики ещё и дотации от государства смогут получать ввиду низких доходов
13:08:35 15-01-2026
Гость (11:57:17 15-01-2026) Всё верно, проблема на поверхности. Низкая стоимость проезда... почему в новосибирске транспорт работает до 23 часов и стоимость ниже
???
почему даже в 90-е года работал транспорт нормально , а сейчас все не могут
14:26:24 15-01-2026
Гость (13:08:35 15-01-2026) почему в новосибирске транспорт работает до 23 часов и стоим... там метро потому что, очевидно же.
17:25:53 15-01-2026
Гость (13:08:35 15-01-2026) почему в новосибирске транспорт работает до 23 часов и стоим... Немощные потому что. Могут только бабло в карман складывать. Нет общественного транспорта в Барнауле, есть лишь намеки на его присутствие. Большая часть автобусов - это скотовозки. Однако, где-то засели антинародные вредители, фашисты просто. Содержание статьи напомнило фрагмент с прорабом и воспитуемым из к/ф "Операция Ы ...". И ведь из года в год одно и тоже - обещания, призывы, пристальный контроль. Это уж точно не работой называется.
13:30:58 15-01-2026
Гость (11:57:17 15-01-2026) Всё верно, проблема на поверхности. Низкая стоимость проезда...
да сплошь и рядом именно так делают в основном молодые представители горожан. порой даже бесят, прилипнут к водителю и пишут номерок в телефоне, загородив проход
12:07:01 15-01-2026
На Красноармейском должен еще ходить 17 маршрут, а по Ленинскому проспекту уничтожили еще три маршрута 24,29,19 и жители смогли бы уезжать свободно, но администрация уничтожает общественный транспорт.
12:18:17 15-01-2026
трамвай 5ка после 9 часов утра ходит с интервалом 30 минут. Окоченеть можно. До праздников интервал был 10 мин. С Юрина/Малахова только 5ка и 57й ходят на Красноармейский, 57й утром уже битком. 17й был прекрасный маршрут, но увы ...
23:42:03 15-01-2026
Гость (12:18:17 15-01-2026) трамвай 5ка после 9 часов утра ходит с интервалом 30 минут. ... Помню Лет пять назад на работу ездил на Кулагина. Вечером домой на трамвае было нереально уехать. Ну то есть как.. трамваи ходили но... Из троек после 17-00 каждый пятый только по своему маршруту ехал. Остальные как сейчас помню объявления водителей и кондукторов "едем до комунаров едем до комунаров" 😂 короче к чему я это.. общественный транспорт Барнаула как был дно дняное так и остался судя по всему😂 поэтому давно уже пересел на свое авто
12:33:04 15-01-2026
Даже с имеющимся парком транспортных средств при оптимизации маршрутной сети можно кардинально улучшить работу ОТ. Это я подробно разбираю в постах сообщества. В администраци игнорируют элементарные принципы организации системы ОТ. Давайте разбираться, а не просто заниматься жалобами и оправдания и. Иерархия маршрутной сети, трамвайный путь на Павловском тракте, увеличение частоты рейсов, как это сделать суде с имеющимся парком транспорта - вот чем нужно заниматься! -
13:58:30 15-01-2026
ВК - Комфорт центра Барнаула (12:33:04 15-01-2026) Даже с имеющимся парком транспортных средств при оптимизации... А по-моему, многое чудесным образом наладится если следственному комитету и прокуратуре просто внимательно присмотреться к работе мэрии и администрации края.
12:43:24 15-01-2026
Вон выше новость, что на работу можно не ходить.
12:57:31 15-01-2026
Банкротить таких перевозчиков за несоблюдение условий контракта!
13:44:01 15-01-2026
Микрорайон "Поток" застраивают, а очень удобный маршрут №15 убрали. Кому мешал?
13:50:08 15-01-2026
Власть который год обещает решить транспортную проблему в Барнауле. Только потому, что б удержаться в своем кресле и прожить безбедно
14:21:42 15-01-2026
Власть не нарушает традиций, пообещать и не сделать. Зачем нам такая власть?
14:43:48 15-01-2026
Даже если стоимость проезда будет 200 рублей, для пассажиров не изменится НИЧЕГО, пополнится карман перевозчика.
15:59:31 15-01-2026
А наши преподаватели и студенты Политеха не хотят заняться проблемами ОТ в городе? Исследовать пассажиропоток, обсчитать дебет с крЕдитом, выяснить узкие места, найти за счёт чего можно улучшить работу этой отрасли. Вот это будет дело!
16:12:59 15-01-2026
Гость (15:59:31 15-01-2026) выяснить узкие места, найти за счёт чего можно улучшить работу этой отрасли.
Скажите "спасибо" Долженко, когда он вместо автобусов газели на маршруты выпускал. Так и осталось. Сколько маршрутов с нормальными автобусами в городе? С десяток наберется? А остальное заполонили газели. Терминала нет, перевод на карту и т.д. Газелер хочет работает, а не хочет не работает. Ему главное план сдать "владельцу маршрута", а дальше это не его зона ответственности... Но "владельцы маршрутов" будут скулить и ныть о необходимости повышения стоимости проезда. И ЗП они тут же поднимут и транспорт поменяют. Эти песни я помню уже лет 20. В сочинении одной даже сам участие принимал... А по факту, из этого бизнеса только вперед ногами выносят, ну либо по решению администрации. Ни один перевозчик не отдал свой "нерентабельный" маршрут по доброй воле. Далее продолжать не стану. Имеющий ум, поймет.
16:46:49 15-01-2026
Гость (16:12:59 15-01-2026) Скажите "спасибо" Долженко, когда он вместо автобусов га... Куда делись 24,29,19, ась? А, нет желающих на них впахивать! Кто виноват? Ясен пень администрация. За такие тарифы пусть на ешаках пассажиры ездют.
00:55:44 17-01-2026
Гость (15:59:31 15-01-2026) А наши преподаватели и студенты Политеха не хотят заняться п... Тогда к ним нужно присоедить к-тов БЮИ, будущих борцов с МАФИОЗНЫМИ структурами...
23:31:43 15-01-2026
Так надо мобилизовать авто сотрудников на нужды горожан! А чиновников на остановки, ОТ ждать! Завтра можно и начать! Через неделю все наладится. И так раз в квартал, для профилактики. Есть еще вариант, выставить полицейских проверить не нарушаются ли правила перевозки пассажиров. Утречком, раненько. И когла полгорода не доедет до работы и учебы, всех отчислить и уволить за погулы!! Зимой можно лыжню делать, опять же пони вон на елке могут, мерзну, скучают без движения. Собаки бесхозные бегают, головняк краевой, отловить и в упряжки! Надо что-то делать!
01:00:42 17-01-2026
Гостья из прошлого (23:31:43 15-01-2026) Так надо мобилизовать авто сотрудников на нужды горожан! А ч... Во!!! Чуйствуется вникание в вопрос.