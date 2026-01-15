Общественный транспорт в Барнауле ходит с перебоями, несмотря на обещания перевозчиков

В час пик автобусы и трамваи в краевой столице либо переполнены, либо ходят с большим интервалом

15 января 2026, 11:35, ИА Амител

Очередь на остановке в Барнауле / Фото: amic.ru

Общественный транспорт в Барнауле во время сильнейшего похолодания работает с перебоями. В час пик автобусы и трамваи в краевой столице либо переполнены, поэтому не останавливаются на остановках, либо ходят с большим интервалом. Об этом amic.ru рассказали несколько читателей. Ранее в администрации Барнаула прошло заседание с представителями перевозчиков, где власти города призвали не допустить перебоев в работе общественного транспорта.

Как сообщил один из читателей, 14 января в 18:00 он планировал уехать с проспекта Красноармейского на трамвае № 7 в сторону ул. Антона Петрова. На улице было холодно: температура опустилась до -23 градусов. В итоге читатель прождал около 30 минут. За это время не подъехал ни один трамвай № 7, а на остановке скопилось большое количество горожан, многие из них искали на карте в телефоне альтернативные маршруты. Автобус № 60, который идет по такому же маршруту, как и трамвай № 7, проехал мимом остановки, потому что был переполнен. К слову, в это время пробки в краевой столице достигли девяти баллов.

Другая читательница amic.ru сообщила, что также в сильный мороз не могла ухать после 18 часов из центра Барнаула на маршрутке № 47, потому что они ходили либо очень переполненными, либо с большим интервалом.

На проблему общественного транспорта обратили внимание представители Общероссийского народного фронта. К общественникам поступают шокирующие видео от жителей Барнаула: пассажиры вынуждены буквально бросаться под колеса транспорта, чтобы успеть сесть в автобус, который останавливается в нескольких метрах от оборудованной остановки "Дом Союзов". Водители массово игнорируют правила, проезжают мимо ожидающих людей или останавливаются где придется.

В конце 2025 года в ходе прямой линии к губернатору Алтайского края Виктору Томенко обратилось большое количество барнаульцев, которые призвали помочь решить проблему общественного транспорта в краевой столице. Виктор Томенко созвонился с главой города Вячеславом Франком, который рассказал о текущей работе этих маршрутов. Он заявил, что установку валидаторов в тех автобусах, где их еще нет, проконтролируют. Кроме того, будут следить за регулярностью выхода автобусов на маршруты № 25 и 32. В итоге Вячеслав Франк пообещал, что в ближайшее время качество обслуживания в общественном транспорте заметно улучшится.

Днем ранее стало известно, что перевозчики хотят увеличить проезд в общественном транспорте на 10–15 рублей, потому что работают в убыток из-за роста НДС и скачка цен на ГСМ. Новость вызвала массовое возмущение у барнаульцев в социальных сетях.