+20. О погоде в Алтайском крае 8 октября

В Алтайском крае выходные начнутся с летней погоды. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В крае температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами по югу порывы до 10-15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров могут подняться до отметки +20 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду.