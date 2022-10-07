+20. О погоде в Алтайском крае 8 октября
В регионе будет тепло и без осадков
8 октября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае выходные начнутся с летней погоды. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В крае температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами по югу порывы до 10-15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров могут подняться до отметки +20 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
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