Актер из "Гарри Поттера" скончался на 102-м году жизни

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В Британии в возрасте 101 год умер один из самых старых мировых актеров Сэм Бизли. Он известен широкому зрители, как исполнитель роли профессора Эверарда в кинофраншизе о "Гарри Поттере", пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Агентство пишет, что карьеру артиста британец начал в 30-х годах ХХ века. Он исполнил ряд ролей в крупных театральных постановках, но после Второй мировой войны решил покинуть сцену и открыл свой антикварный магазин.

Бизли дебютировал кинематографе в возрасте 75 лет. Он исполнил роли в картинах "Агент Джонни Инглиш", "Бриджит Джонс: грани разумного", а также экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

В пятом фильме о волшебнике "Гарри Поттер и орден Феникса" Бизли сыграл экс-директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Эдварда Эверарда. "Ожившие портреты" директора можно увидеть в кабинете Дамблдора и министерстве магии.

"Лента.ру" добавляет, что актер скончался во сне в понедельник, 12 июня. Прощание с ним пройдет 21 июня в 14:00 в крематории Мортлейк. Бизли будет похоронен на кладбище Фулхэм в Лондоне.