Актер Роберт Де Ниро назвал происходящее в США "тупой комедией"

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Голливудский актёр Роберт Де Ниро, выступая перед выпускниками Брауновского университета, оценил текущую обстановку в США с помощью кинотерминов. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Time.

Де Ниро подчеркнул, что Америка "сошла с ума". Он сказал, что во времена, когда студенты начинали учебу, США были "вдохновляющей, духоподъёмной драмой", а сейчас страна "превратилась в трагически тупую комедию".

Актер призвал выпускников вести работу над остановкой безумия, а также стремиться сделать мир лучше.

Издание отмечает, что ранее голливудская звезда выступил с критикой политики администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.