Алтайские пожарные спасли щенка лайки, который провалился в глубокую яму

В Алтайском крае пожарные спасли щенка, который упал в 12-метровую яму. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, 19 августа в селе Солонешном в один из шурфов, который остался после работы геологов, упал щенок лайки по кличке Дара.

Хозяин животного Максим Непомнящих пытался сам достать собаку, однако ему это не удалось, и утром 20 августа он обратился за помощью к спасателям пожарно-спасательной части № 49.

Прибывшие по указанию начальника части Юрия Лопатина пожарные спустились в 12-метровую яму, обвязали собаку и вытащили наружу. К сожалению, при падении Дара сломала ногу.

«Хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в этом мероприятии, и структуре МЧС России в целом. Действительно работают люди, которые пришли не за зарплатой», — отметил Максим.

Отмечается, что на территории района осталось много таких шурфов. Уже неоднократно туда проваливались животные.