Алтайский производитель газированных напитков начнет выпускать энергетики

Алтайская компания «Волчихинские напитки» анонсировала выпуск нового продукта. Речь идёт о создании энергетического напитка.

В социальных сетях производитель написал, что новый напиток получит название Trinity. В его состав войдут Витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6 и кофеин.

«Trinity — это свежий взгляд на любимую классику в энергетических напитках: карамельно-жёлтый цвет, блеск, а умеренная сладость переходит в лёгкую бодрящую кислинку», — рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что «Волчихинские напитки» — третий производитель в Алтайском крае, который начал выпускать энергетики. Ранее свои продукты представили «Бочкари» и Барнаульский пивоваренный завод.