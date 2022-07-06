Алтайский производитель газированных напитков начнет выпускать энергетики
В состав напитка войдут витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6 и кофеин
Алтайская компания «Волчихинские напитки» анонсировала выпуск нового продукта. Речь идёт о создании энергетического напитка.
В социальных сетях производитель написал, что новый напиток получит название Trinity. В его состав войдут Витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6 и кофеин.
«Trinity — это свежий взгляд на любимую классику в энергетических напитках: карамельно-жёлтый цвет, блеск, а умеренная сладость переходит в лёгкую бодрящую кислинку», — рассказали в пресс-службе компании.
Отметим, что «Волчихинские напитки» — третий производитель в Алтайском крае, который начал выпускать энергетики. Ранее свои продукты представили «Бочкари» и Барнаульский пивоваренный завод.