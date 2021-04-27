АТОР попросил отменить второй ПЦР-тест для возвращающихся из-за границы россиян

Ассоциация туроператоров России попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. По их словам, это сильно увеличивает финансовую нагрузку на туристов.

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Как сообщат РИА Новости, властям стоит оставить только один ПЦР-тест по прибытии из зарубежных стран. Кроме того, эксперты потребовали освободить туристов, привитых от коронавируса, от прохождения тестирования.

В письме к Голиковой уточняется, что стоимость одного анализа в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 2,55 тысячи до 3,25 тысячи рублей. По мнению представителей туроператоров, у многих отечественных путешественников нет возможности сделать два теста на COVID-19.

Напомним, что с 15 апреля Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения в Россию из-за границы. Все прибывающие в страну россияне обязаны сдать тест на коронавирус в течение трёх дней и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

Позднее власти ввели обязательную сдачу двух ПЦР-тестов по возвращении – изменение вступит в силу с 1 мая.