Азербайджан провел спецоперацию в Карабахе

Азербайджан провёл спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Так, в результате операции азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. Сейчас там ведутся инженерные работы по обустройству новых позиций и постройке подъездных дорог.

Кроме того, азербайджанская сторона уничтожила несколько боевых позиций армянских подразделений. А также был нанесён авиаудар по воинской части в посёлке Юхары Оратаг.

Отметим, что тем временем в НКР объявили о частичной мобилизации.