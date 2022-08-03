Азербайджан провел спецоперацию в Карабахе
Военные взяли несколько высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба
3 августа 2022, 22:59
Азербайджан провёл спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
Так, в результате операции азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. Сейчас там ведутся инженерные работы по обустройству новых позиций и постройке подъездных дорог.
Кроме того, азербайджанская сторона уничтожила несколько боевых позиций армянских подразделений. А также был нанесён авиаудар по воинской части в посёлке Юхары Оратаг.
Отметим, что тем временем в НКР объявили о частичной мобилизации.
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