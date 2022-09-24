Барнаульцы нашли дыру в отопительной трубе, из которой вытекает горячая вода
Кипяток льётся на землю и уходит в речку Пивоварку
24 сентября 2022, 13:58, Илья Звягинцев
Жители Барнаула нашли в городе продырявленную трубу отопления. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и белое Барнаул».
По словам очевидцев, горячая вода вытекает из трубы и стекает к мосту через реку Пивоварку.
В социальных сетях пользователи, обсуждая данную находку, отмечают, что вода из трубы вытекает очень чистая.
Также люди возмутились тем, что труба и вытекающая из неё вода отапливают улицу.
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