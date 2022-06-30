Барнаульский ветеран, прошедшая Великую Отечественную войну, отметила 100-летний юбилей
Эсфирь Рувимовну Гринштейн призвали на фронт в апреле 1942 года
Жительнице Барнаула Эсфирь Гринштейн сегодня, 30 июня, исполнилось 100 лет. Поздравить ветерана с юбилеем пришли глава администрации Центрального района Максим Сабына, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов, главврач Краевой клинической больницы Диана Рудакова, представители общественных организаций.
«Очень приятно увидеть в таком солидном возрасте активного человека с горящим взглядом, заразительным оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Для меня большая гордость и честь разделить с нею этот праздник. Это легендарные люди, нам на них равняться», — цитирует Перерядова партийный сайт.
Диана Рудакова призналась, что впервые присутствует на 100-летнем юбилее и эмоции переполняют. «Став свидетелем и участником немалых исторических событий, хороших и не очень, Эсфирь Рувимовна осталась добрым и душевным человеком. Она любит свою семью, свою Родину. Это достойный человек, прошедший достойный жизненный путь», — заключила Рудакова.