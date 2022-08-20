Брюн снят с должности главного внештатного нарколога Минздрава после задержания

В Минздраве России сообщили, что Евгений Брюн не является главным внештатным специалистом министерства. Об этом пишет «Интерфакс».

«Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе её доработки», — заявили в ведомстве.

В Минздраве РФ также пообещали оказать всё необходимое содействие следствию.

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Происшествия Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Брюна задержали в Москве

Напомним, что 19 августа Евгения Брюна задержали в Москве. Вместе с ним были задержаны ещё четыре человека, в том числе и его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии, вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

По предварительным данным, врача и его коллег заподозрили в закупке государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого они якобы организовали сеть аффилированных компаний.