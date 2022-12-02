ЦБ рекомендовал банкам не штрафовать и не выселять должников до 2024 года
Реструктуризация не будет оказывать негативного влияния на кредитную историю человека
2 декабря 2022, 10:19, Илья Звягинцев
Центробанк порекомендовал российским банкам не начислять штрафы и не выселять должников до конца следующего года. Об этом сообщает ТАСС.
«Рекомендации кредиторам по работе с заёмщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», — сказано в рекомендациях регулятора.
Также отмечается, что реструктуризация не будет оказывать негативного влияния на кредитную историю заёмщика.
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