ЦБ рекомендовал банкам не штрафовать и не выселять должников до 2024 года

Центробанк порекомендовал российским банкам не начислять штрафы и не выселять должников до конца следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендации кредиторам по работе с заёмщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», — сказано в рекомендациях регулятора.

Также отмечается, что реструктуризация не будет оказывать негативного влияния на кредитную историю заёмщика.