В пригороде Барнаула собака прокусила череп девочке, которая играла рядом с ней

Медики говорят о возможной травме головного мозга

27 февраля 2026, 12:35, ИА Амител

В пригороде Барнаула десятимесячная девочка оказалась в больнице после нападения домашней собаки. Животное укусило ребенка за голову — травмы оказались тяжелыми.

Несчастье произошло в обычной семье. Малышка играла на полу, рядом находилась собака, которую в этот момент кормили. По данным "Вестей Алтай", ребенок подполз слишком близко, и животное неожиданно агрессивно отреагировало. Одного укуса оказалось достаточно, чтобы нанести серьезный вред.

Из-за того что кости черепа у младенцев еще очень хрупкие, повреждения затронули черепную коробку. Медики предварительно говорят о возможной травме головного мозга. Девочку срочно доставили в одну из больниц Барнаула, где ей оказывают необходимую помощь.

Сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением врачей. По установленному протоколу малышке также ввели вакцину от бешенства. В надзорных органах уточняют, что семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее сообщалось, что в Бийске собака бойцовской породы сорвалась с поводка и напала на подростка. Хозяйка животного ушла, не оказав помощи.