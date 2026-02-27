В пригороде Барнаула собака прокусила череп девочке, которая играла рядом с ней
Медики говорят о возможной травме головного мозга
27 февраля 2026, 12:35, ИА Амител
В пригороде Барнаула десятимесячная девочка оказалась в больнице после нападения домашней собаки. Животное укусило ребенка за голову — травмы оказались тяжелыми.
Несчастье произошло в обычной семье. Малышка играла на полу, рядом находилась собака, которую в этот момент кормили. По данным "Вестей Алтай", ребенок подполз слишком близко, и животное неожиданно агрессивно отреагировало. Одного укуса оказалось достаточно, чтобы нанести серьезный вред.
Из-за того что кости черепа у младенцев еще очень хрупкие, повреждения затронули черепную коробку. Медики предварительно говорят о возможной травме головного мозга. Девочку срочно доставили в одну из больниц Барнаула, где ей оказывают необходимую помощь.
Сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением врачей. По установленному протоколу малышке также ввели вакцину от бешенства. В надзорных органах уточняют, что семья благополучная, на учете не состоит.
Ранее сообщалось, что в Бийске собака бойцовской породы сорвалась с поводка и напала на подростка. Хозяйка животного ушла, не оказав помощи.
13:06:56 27-02-2026
Мне кажется, что эта домашняя собака точно не чихуахуа.
13:52:02 27-02-2026
Гость (13:06:56 27-02-2026) Мне кажется, что эта домашняя собака точно не чихуахуа.... более психически- неуравновешенных собак, чем чишки, ещё поискать надо и не факт, что найдутся. а вы видели их оскал?
14:06:05 27-02-2026
Элен без ребят (13:52:02 27-02-2026) более психически- неуравновешенных собак, чем чишки, ещё по... У соседей это мелкособачье недоразумение живет. Их кобелек с моим котом стали лепшими корешами. Песель абсолютно уравновешенный. Не шумит, не тявкает по пустякам. Как будто его и нет.
13:09:01 27-02-2026
Блоховозу место в будке на улице, а не в доме, или квартире😡
13:10:11 27-02-2026
Бедный ребенок, а хозяева - дебилы! Собаку завели, а как правильно с ней обращаться не научились.
13:11:57 27-02-2026
Не заметить, что домашняя собака была не рада пополнению в семействе, просто невозможно. Поэтому все неприятные вопросы к родителям ребёнка.
13:25:25 27-02-2026
Не надо кормить животных рядом с ребенком.
13:30:52 27-02-2026
Гость (13:25:25 27-02-2026) Не надо кормить животных рядом с ребенком.... Скорее ребенка не надо пускать ползать туда, где ест животное. Явно ж у собаки миска стоит на постоянном месте. Нафига ребенка в этот угол запускать, да еще во время кормления?.. Родители явно особым умом не блещут.
14:24:44 27-02-2026
благополучная семья никогда не оставит маленького ребенка играть рядом с собакой у которой пасть такая что череп в нее влезет. к тому же от домашних животных микробы и куча болезней тяжелых могут искалечить и подорвать здоровье ребенку
надзор куда смотрел??? врач педиатр куда смотрела????
14:45:40 27-02-2026
Холмс (14:24:44 27-02-2026) благополучная семья никогда не оставит маленького ребенка иг... Педиатр тебе за всеми собаками на участке следить должен? Температуру давно мерил?
14:52:57 27-02-2026
Гость (14:45:40 27-02-2026) Педиатр тебе за всеми собаками на участке следить должен? Те... Он в помете пятым был. До него с градусником не добрались. Дышит, ну и достаточно.
22:32:49 27-02-2026
Гость (14:45:40 27-02-2026) Педиатр тебе за всеми собаками на участке следить должен? Те... Там что-то очень жесткое в трубке было забито, напрочь мозг снесло к первоначальным настройкам
19:02:22 27-02-2026
родители что-ли идиоты?? теперь ребенок-инвалид, прекрасно устроили себе быт(((
19:58:11 27-02-2026
Гость (19:02:22 27-02-2026) родители что-ли идиоты?? теперь ребенок-инвалид, прекрасно у... родители идиоты, собачка молодец?
20:01:57 27-02-2026
Блоховоза в расход.
23:53:44 27-02-2026
Родителей девочки нужно лешить родительских прав.
00:43:07 10-03-2026
напишите что с ребенком-то?? напишите как нужно воспитывать собак и содержать, похоже люди совсем уже ничего не соображают