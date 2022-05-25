Часть барнаульцев останутся без горячей воды 26 мая
С 9:00 до 21:00 специалисты СГК демонтируют заглушки и обводную линию трубопроводов возле дома на улице Юрина, 222
25 мая 2022, 19:53
26 мая горячую воду отключат у части жителей Ленинского района Барнаула. Как сообщает пресс-служба городского филиала Сибирской генерирующей компании, подачу ГВС ограничат с 9:00 до 21:00 для 48 многоквартирных домов, четырех детсадов и двух школ.
За это время специалисты демонтируют заглушки и обводную линию трубопроводов. Работы будут проходить в районе дома № 222 по улице Юрина. Узнать полный список адресов можно по этой ссылке.
Комментарии
Новости партнеров