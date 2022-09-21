Человек тащит десять мешков. Алтайские шишкобои показали, как доставляют урожай орехов с гор

Ролик о том, как алтайские шишкобои доставляют собранные кедровые орехи на пункт сдачи, появился 21 августа в Сети. На кадрах видно, как двое мужчин тащат под гору 20 огромных мешков, полных шишек. Первый волочит за собой в связке 9 мешков, другой тащит в связке 10, а на плечах ещё один.

«Золотоорехная валюта Горного Алтая. Хороший улов», — пишут в группе «Подслушано Республика Алтай».

Комментаторы уточняют, что этот груз оценивается в 17 тыс. рублей: «17 тысяч тащат. Причём ежедневно». Однако другие пишут, что это «адский труд всего за 17 тысяч».

«Труд адский. И за это берут за дешмань офигевшие скупщики», — сетует ещё один комментатор. А, видимо, опытный шишкотряс комментирует, что «под конец спуска мешки рвутся, даже если переворачиваешь».

О том, как зарабатывают на кедровых орехах простые шишкобои, читайте в статье amic.ru «Что за работа сборщик шишек с зарплатой 200 тысяч? Что нужно делать и правда ли столько заплатят?».