Челябинский школьник прославился на всю страну, сделав фото в болоте

Фото: vk.com

Школьник из Челябинской области Игорь Назаров обрел популярность в сети и даже стал интернет-мемом. Известность ему принесла фотосессия, которую он провел со старшим братом Алексеем, об офисной рутине в настоящем болоте.

Снимки были сделаны для конкурса группы "Как я встретил столбняк" во "ВКонтакте". Подросток в пиджаке и рубашке сидит с обреченным выражением лица в болоте. На одном из снимков перед школьником в тине стоит офисный стол с ноутбуком и канцелярскими принадлежностями.

"Мы давно присматривались к этому болоту. В прошлом году мы сделали фотосессию в озере, в этот раз решили устроить съёмки в болоте", – цитирует Алексея Назарова портал Life. Стол вместе с другим реквизитом братья привезли из дома. "На подготовку ушло минут 10 — это было не так сложно, на самом деле", – поведал брат героя снимков изданию TJournal.

Алексей отметил, что в прошлом году он с братом сделал для этой же группы фото в озере с пародией на "глянец". Молодой человек увидел в журнале снимок мужчины в строгом костюме по пояс в воде, поэтому братья решили сделать аналогичную фотографию, которая "собрала неплохое количество лайков", отметил Алексей.

Отмечается, что Игорь окончил 10-й класс и пока не решил, чем будет заниматься после школы, а Алексей является выпускником Южно-Уральского госуниверситета по специальности "Реклама и связи с общественностью".