Деньги на реконструкцию алтайского краеведческого музея потратят на ремонт художественного

Финансовые средства, выделенные на реконструкцию краеведческого музея в Барнауле и не освоенные, отправят на достройку художественного музея на площади Октября. Как сообщает «Толк», подрядчика на достройку первого объекта искали два года, объявляя тендер трижды, однако желающих не нашлось. Теперь власти приостановили эти работы.

«Объект был внесён в нацпроект (раздел „Реновация“). Чтобы федеральные деньги не терять, мы решили заменить в программе краеведческий музей на государственный художественный. Сейчас документальные работы ведутся», — пояснил заместитель министра Алтайского края Дмитрий Аристов.

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Недвижимость Реконструкция краеведческого музея в Барнауле сорвалась из-за "бойкота" строителей

Напомним, что реконструкция Алтайского краеведческого музея, которую запланировали на лето 2021 года, так и не началась. Аукцион по поиску подрядчика провалился, так как ни одна из алтайских строительных компаний не захотела браться за работы. Причина: стоимость контракта на реконструкцию не учитывала резкий рост цен на строительные материалы. Однако региональный Минстрой уже пересмотрел смету, повысил стоимость работ и готовится повторно искать компанию, которая всё-таки обновит музей.