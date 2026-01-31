Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело с травмированным ребенком в Бийске

Детская площадка давно находится в плохом состоянии и не ремонтируется

31 января 2026, 14:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В прессе распространились сведения об инциденте, произошедшем с ребенком в одной из игровых зон Бийска. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на данное происшествие и взял проведение проверки под личный контроль.

Как сообщает информационный центр СКР, в медиа прозвучала критика в адрес некачественного содержания детской площадки в Бийске. В публикациях указывалось, что игровая инфраструктура длительное время пребывает в опасном состоянии, однако ремонтные работы не проводятся.

В результате в январе текущего года во время катания с горки ребенок получил телесные повреждения. Следственным управлением СК России по Алтайскому краю было инициировано проведение доследственной проверки по факту случившегося.

Теперь же к делу подключился и глава Следственного комитета Российской Федерации. Александр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления Игорю Колесниченко представить отчет о ходе и итогах проверки. Также контроль за процессом будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.