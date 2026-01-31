Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело с травмированным ребенком в Бийске
Детская площадка давно находится в плохом состоянии и не ремонтируется
31 января 2026, 14:00, ИА Амител
В прессе распространились сведения об инциденте, произошедшем с ребенком в одной из игровых зон Бийска. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на данное происшествие и взял проведение проверки под личный контроль.
Как сообщает информационный центр СКР, в медиа прозвучала критика в адрес некачественного содержания детской площадки в Бийске. В публикациях указывалось, что игровая инфраструктура длительное время пребывает в опасном состоянии, однако ремонтные работы не проводятся.
В результате в январе текущего года во время катания с горки ребенок получил телесные повреждения. Следственным управлением СК России по Алтайскому краю было инициировано проведение доследственной проверки по факту случившегося.
Теперь же к делу подключился и глава Следственного комитета Российской Федерации. Александр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления Игорю Колесниченко представить отчет о ходе и итогах проверки. Также контроль за процессом будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.
14:35:22 31-01-2026
В публикациях указывалось, что игровая инфраструктура длительное время пребывает в опасном состоянии, однако ремонтные работы не проводятся
А лодырей и дармоедов, ответственных за площадку хотя бы с работы выпнут? И тех, кто должен был проверять безопасность для детей?