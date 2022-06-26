Детскую площадку в барнаульском микрорайоне Затон обустроили за 1 млн рублей

24 июня в барнаульском микрорайоне Затон открыли обновлённую детскую площадку. Как сообщает пресс-центр мэрии, на участке по улице Водников, 16, установили качели, турник с канатом, машинки и обустроили дорожки для катания на велосипедах, самокатах и прогулок с колясками.

Стоимость работ составила более 1 млн рублей, а ещё 50 тысяч в проект внесли жители Затона. Ещё одну часть суммы выделили из городского бюджета.