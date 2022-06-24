Дорогу между селами в Алтайском крае отемонтируют за 200 млн рублей

В Алтайском крае отремонтируют дорогу Шипуново — Краснощеково — Курья за 200 млн рублей. Как сообщает сайт регионального Минтранса, часть работ в Шипуновском районе уже выполнили.

Дорожники провели фрезерование дорожного покрытия, уложили нижний выравнивающий слой. Затем они приступят к устройству верхнего покрытия, укрепят обочины. Аналогичные работы сделают и в Краснощековском районе.

Все планируют закончить в текущем строительном сезоне.

Начальник отдела ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Анисимов пояснил, что по этой дороге проходит туристический маршрут на озеро Саввушка. Кроме того, она выходит на федеральную трассу А-322.