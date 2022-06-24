Дорогу между селами в Алтайском крае отемонтируют за 200 млн рублей
Дорожники уже провели часть работ в Шипуновском районе
24 июня 2022, 07:31
В Алтайском крае отремонтируют дорогу Шипуново — Краснощеково — Курья за 200 млн рублей. Как сообщает сайт регионального Минтранса, часть работ в Шипуновском районе уже выполнили.
Дорожники провели фрезерование дорожного покрытия, уложили нижний выравнивающий слой. Затем они приступят к устройству верхнего покрытия, укрепят обочины. Аналогичные работы сделают и в Краснощековском районе.
Все планируют закончить в текущем строительном сезоне.
Начальник отдела ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Анисимов пояснил, что по этой дороге проходит туристический маршрут на озеро Саввушка. Кроме того, она выходит на федеральную трассу А-322.
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