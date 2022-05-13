Где BiBi? Что случилось с милой обезьянкой из YouTube, которая покорила миллионы людей

На YouTube-канале для животных Animals Home в Индонезии в середине 2021 года появился ролик о том, как проводит день маленькая макака по кличке BiBi. Видео вызвало большой восторг у подписчиков и моментально набрало десятки миллионов просмотров. За год обезьянка стала звездой интернета и у неё появились поклонники по всему миру. Однако уже две недели на канале нет новых выпусков о милашке BiBi. Увы, но для этого есть причины.

Чем известна BiBi?

Обезьянку взял на ферму индонезиец. Они приютил малышку после того, как у неё не стало мамы. В роликах BiBi проводит время в компании забавных утят, играет с собакой, свинкой и другими милыми животными на ферме. Кроме того, обезьяна неподражаемо уплетает бананы, арбузы и другие лакомства.

Также BiBi готовит, ставит уколы, катается на игрушечной машинке и делает массу других интересных вещей, за которыми интересно следить. Почти каждое видео набирало десятки миллионов просмотров, а зрители по всему миру влюбились в прекрасную BiBi. В общем, сплошная милота.

Почему больше нет новых роликов с BiBi?

6 мая на YouTube-канале появилась информация, что обезьянку забрали с фермы. Всё дело в законах Индонезии, где диких животных нельзя содержать на ферме, если им больше годика. Увы, для очаровательной обезьянки-звезды власти не стали делать исключение.

«Около года назад, когда умерла мама BiBi, я купил BiBi у охотников и вырастил её. Я записался в заповедник, где живу, по поводу усыновления детёныша обезьяны. Но по здешним правилам, когда обезьянкам исполнится год, их нужно будет отдать в заповедник, чтобы они могли вернуться в дикую природу. Я смогу продолжать поднимать BiBi, если получится продлить свою лицензию на обезьяну. Но это действительно сложно, так как большинство приютов считают, что когда обезьяны повзрослеют, они смогут навредить человеку. Каждый может быть уверен, потому что в заповеднике есть сила, чтобы защитить и позаботиться о BiBi. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуть BiBi и сообщить всем как можно скорее!» — написал хозяин фермы.

Есть шанс, что BiBi вернётся?

На это надеются поклонники макаки, которые готовы помочь фермеру из Индонезии. Пока зрители могут следить за судьбой брата BiBi, который тоже очень очаровательный и как сестра покоряет сердца людей по всему миру.