Губернатор Виктор Томенко поздравил строителей с профессиональным праздником
К поздравлению присоединился председатель АКЗС Александр Романенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.
Политики отметили, что на сегодня в регионе в строительстве и индустрии стройматериалов работает около 20 тысяч человек, и жители края «могут по праву гордиться достижениями строительной отрасли».
«В регионе достигнут исторический максимум за последние тридцать лет по объёму введённого жилья: почти миллион квадратных метров в прошлом и более полумиллиона в текущем году. Такой результат — хороший подарок к 85-летию Алтайского края!» — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте регионального правительства.
Они добавили, что в 2022 году бюджетное финансирование краевой адресной инвестиционной программы, реконструкции объектов ЖКХ и обновления дорог увеличено в полтора раза — до 32 млрд рублей.
«Залогом выполнения планов является мастерство специалистов, связавших свою судьбу с благородным созидательным трудом», — подчеркнули Томенко и Романенко.
Напоследок они пожелали представителям отрасли «профессиональных успехов, интересных идей и их успешной реализации», а также благополучия и крепкого здоровья.
День строителя отмечается во второе воскресенье августа, в этом году он выпал на 14 августа.