Губернатор Виктор Томенко поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

Политики отметили, что на сегодня в регионе в строительстве и индустрии стройматериалов работает около 20 тысяч человек, и жители края «могут по праву гордиться достижениями строительной отрасли».

«В регионе достигнут исторический максимум за последние тридцать лет по объёму введённого жилья: почти миллион квадратных метров в прошлом и более полумиллиона в текущем году. Такой результат — хороший подарок к 85-летию Алтайского края!» — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте регионального правительства.

Они добавили, что в 2022 году бюджетное финансирование краевой адресной инвестиционной программы, реконструкции объектов ЖКХ и обновления дорог увеличено в полтора раза — до 32 млрд рублей.

«Залогом выполнения планов является мастерство специалистов, связавших свою судьбу с благородным созидательным трудом», — подчеркнули Томенко и Романенко.

Напоследок они пожелали представителям отрасли «профессиональных успехов, интересных идей и их успешной реализации», а также благополучия и крепкого здоровья.

День строителя отмечается во второе воскресенье августа, в этом году он выпал на 14 августа.