Художественный музей Алтайского края сделал подборку произведений из собрания с главным цветом года

Художественный музей Алтайского края сделал подборку произведений из собрания ГХМАК с цветом Viva Magenta (караминовый красный). Ранее институт Pantone назвал его главным цветом 2023 года.

«Цвет вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения кармина — одного из самых ценных натуральных красителей). Цвет корнями уходит в природу: в век технологий люди черпают вдохновение в окружающем мире и реальной жизни», — отмечал исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан.