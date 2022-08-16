Иностранец, депутаты АКЗС и Максим Фадеев. Как в Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай»

Финал конкурса красоты «Мисс и Мистер Алтай — 2022» прошёл 6 августа в Барнауле. Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.

Жюри выбрали самую красивую девушку края. Этот почётный титул завоевала Анжелика Назимко. Она представит наш регион на конкурсе «Мисс Юг России». Первой вице-мисс стала Татьяна Куликова. Все девушки получили заслуженные титулы, ни одна не осталась без внимания: Инна Брагина стала «Мисс Очарование», Маруся Щербинина получила статус онлайн-победительницы «Мисс Алтай», а Лариса Рябова удостоена титула «Мисс Грация».

За статус «Мистер Алтай» боролись несколько человек. Его получил Максим Фадеев. Второе место у Степана Соло. Иностранец Фереоле Абдель стал победителем онлайн-голосования среди подписчиков соцсетей.

Все победители получили призы. Некоторые из них даже вручали депутаты АКЗС от Коммунистической партии России, которые сидели в жюри.