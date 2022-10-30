Как работает железная дорога на Алтае. Инфографика

За первые девять месяцев 2022 года ОАО «РЖД» в Алтайском крае перевезло несколько миллионов тонн груза: пшеницу, кокс, аграрную и продовольственную продукцию, строительные и лесные грузы, цемент, цветную руду, нефть и нефтегрузы. Большая часть товаров алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется свыше чем в 50 регионов России. Кроме того, с начала года поездами в регионе воспользовались несколько миллионов человек. О том, как работает железная дорога в Алтайском крае, смотрите в нашей инфографике.