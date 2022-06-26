Как в Москве прощаются с Юрием Шатуновым. Фоторепортаж

Церемония прощания с Юрием Шатуновым проходит в Москве. Тысячи фанатов собрались для того, чтобы проводить известного российского певца.

Напомним, что о смерти Шатунова от остановки сердца стало известно 23 июня. По первоначальной версии, артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь вечером в среду, 22 июня, однако позднее выяснилось, что до поликлиники его довезли друзья. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Прощаться с Шатуновым люди приходят с букетами белых роз. Один из поклонников, который не смог прийти на церемонию прощания, прислал к месту автомобиль с цветами.