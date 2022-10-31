Когда в барнаульском парке «Изумрудный» закончится реконструкция пруда и будет ли там каток зимой?

Реконструкция искусственного пруда в барнаульском парке «Изумрудный» приближается к финалу. К концу ноября работы на объекте должны завершиться, если не будет какого-либо форс-мажора, рассказал amic.ru руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев. Он сообщил, что воду в пруд зальют и оставят на всю зиму, однако использовать водоём в качестве катка в этом году не планируют.

Когда собираются заполнить пруд?

По словам Владислава Вакаева, пруд в тестовом зимнем режиме начнут заполнять примерно через три недели — то есть в 20-х числах ноября. При этом заполнение потребует несколько дней или даже неделю, рассказал руководитель парка. Если всё пройдёт удачно, то сливать воду на зиму не станут.

«У пруда будет два варианта использования — зимний и летний, они будут отличаться по уровню воды. Летний уровень воды выше, зимний — ниже. В зимнем режиме система фильтрации и циркуляции воды не замёрзнет. Он будет невысокий, глубиной около метра, и этого будет достаточно. Зальём, проверим, как всё держит, как гидроизоляция работает», — пояснил Вакаев.

Летом водоём заполнят водой полностью, отметил руководитель парка.

Какие работы ещё остались?

В парке практически завершены работы по устройству дна пруда. Они закончатся через неделю, заверил Вакаев. Сейчас рабочие разравнивают гравий и щебёнку и крепят гидроизоляцию. Затем сделают скважину, с помощью которой и собираются заполнить пруд.

«Подводная часть будет готова через неделю, но лить пока не из чего. Конечно, можно залить из водопровода, заплатив 120 тысяч рублей, но нам жалко таких денег. Лучше уж потерпеть пару недель и запустить воду из скважины, потратив куда меньше средств. Как пробурят скважину, так и запустим пруд», — объяснил Вакаев.

Набережная около водоёма тоже пока ещё не доделана. По словам Вакаева, там осталось выполнить около 10% работ: доложить плитку, закрепить фонари, сделать деревянное покрытие и перила на мостках, обустроить деревянные террасы и скамейки возле водоёма. За месяц эти работы должны завершить, отметил руководитель парка. На детской и центральной площадках также установят скамейки.

Сейчас все работы на пруду завершены примерно на 85%, отмечает Вакаев.

Пруд в парке «Изумрудный» / Фото: amic.ru

А зимой работы по благоустройству парка продолжат?

Да, рядом с прудом уже начались работы по сооружению двух павильонов. Завершатся они к весне. Первый павильон — это визит-центр для проведения круглогодичных мероприятий. Там разместится администратор и охрана. Здесь же будут и информационные стенды. Второй павильон — мини-кафе и пункт проката, в нём можно будет взять коньки, лыжи, мячи, оборудование для бадминтона и тенниса.

Пруд будут использовать зимой?

Нет, в этом году зимой пруд не будут использовать как каток, говорит Вакаев. Это планируется делать только в следующем году.

«Я сейчас пока не готов каток делать. Ещё тёплых помещений нет, чтобы одеваться и сушиться. Этой зимой всё будем делать только в тестовом режиме. А на следующий год будем запускать и делать», — рассказал Вакаев.

Во сколько обошлась реконструкция пруда?

В 60 млн рублей. Это половина от суммы в 120 млн рублей, которую власти выделили на третий этап благоустройства «Изумрудного» по программе «Формирование комфортной городской среды», а также из краевого и городского бюджетов.

Что было сделано в этом году?

Главной частью третьего этапа благоустройства в 2022 году стала реконструкция пруда. Рабочие по контракту очистили его от мусора, проводят устройство гидроизоляции и отсыпку дна, а также устанавливают очистные сооружения. В итоге глубина водоёма составит 1,2 метра.

Вокруг пруда делается мощёная плиткой набережная, склоны озеленят естественным газоном, кроме того, здесь появится пирс и спуск к воде. На острове рабочие уже поставили новую беседку, также там установят скамейки и проведут озеленение.

Пруд в парке «Изумрудный» / Фото: amic.ru

Сколько ещё продлится благоустройство «Изумрудного»?

Один год. В этом году заканчивается третий этап благоустройства «Изумрудного», обновление должно завершиться к 2024 году. К этому времени в парке планируется построить визит-центр, доделать дорожки, амфитеатр, шахматный павильон, колоннаду и вымостить плиткой участок бывшего томского почтового тракта. Также в «Изумрудном» на средства РПЦ ремонтируется Крестовоздвиженский храм, в котором раньше был планетарий.

За два предыдущих этапа благоустройства в «Изумрудном» создали сеть пешеходных дорожек, благоустроили центральную часть парка, сделали освещение, установили скамейки и обустроили две детские площадки.

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