Магазин приложений Huawei отключил поддержку карт «Мир»

Китайская компания Huawei отключила поддержку банковских карт «Мир» в собственном магазине приложений AppGallery.

При попытке оплаты платеж отклоняется и магазин предлагает использовать другой способ либо повторить попытку, пишет «Интерфакс».

В службе поддержки Huawei изданию подтвердили проблему и сообщили, что работают над её решением. В качестве способа оплаты там рекомендовали выбрать номер мобильного телефона.

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Экономика Приложение Сбербанка удалили из App Store

Отметим, что оплата картами «Мир» стала доступна в AppGalley в конце января 2022 года.

11 апреля магазин Huawei удалил приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» — ранее эти банки попали под санкции.