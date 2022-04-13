Магазин приложений Huawei отключил поддержку карт «Мир»
Поддержка этой платёжной системы появилась в AppGalley в конце января 2022 года
13 апреля 2022, 08:15, Никита Черников
Китайская компания Huawei отключила поддержку банковских карт «Мир» в собственном магазине приложений AppGallery.
При попытке оплаты платеж отклоняется и магазин предлагает использовать другой способ либо повторить попытку, пишет «Интерфакс».
В службе поддержки Huawei изданию подтвердили проблему и сообщили, что работают над её решением. В качестве способа оплаты там рекомендовали выбрать номер мобильного телефона.
Отметим, что оплата картами «Мир» стала доступна в AppGalley в конце января 2022 года.
11 апреля магазин Huawei удалил приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» — ранее эти банки попали под санкции.
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