Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса до 72 рублей за доллар

Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году он прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, инфляция по итогам 2022 года составит 12,4%, что ощутимо ниже пикового уровня. Решетников отметил, что в апреле в годовом выражении было ускорение до 17,8% — в 2023 году инфляция составит уже 5,5%. Затем выйдет на целевой уровень 4%.

«ВВП в 2022 году сократится на 2,9%. В 2023 году снижение составит уже 0,8% — причём преимущественно из-за эффекта высокой базы первого квартала 2022 года, а также снижения чистого экспорта. В 2024-2025 годах ВВП будет расти темпом 2,6% в год. Основным драйвером роста станет внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный», — сказал Решетников об ожидаемой динамике ВВП.