Молодой человек в Барнауле спас тонущих детей ценой собственной жизни

В Барнауле 20-летний молодой человек погиб, спасая утопающих. Об этом в сообществе «Инцидент Барнаул» рассказали его родственники.

Женщина написала, что инцидент произошёл 23 июля у водонапорной башни рядом с санаторием «Барнаульский». Молодой человек отдыхал на берегу с невестой и друзьями. Они не собирались купаться, но услышали детские крики.

«Женщина была пьяна. Её детей удалось спасти, а вот здорового (непьющего, некурящего, занимающегося спортом) 20-летнего парня унесла волна», — написала автор сообщения.

Горожанка отметила, что не закрыла на случившееся глаза, потому что ей удалось узнать, что на этом участке каждый год тонет по несколько человек. При этом рядом нет ограждений или предупреждающих знаков.

Женщина надеется привлечь общественное внимание к опасному участку.