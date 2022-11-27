Морозно и туманно. О погоде в Алтайском крае 28 ноября

Сильные морозы постепенно отступают из Алтайского края. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

28 ноября в крае температура воздуха составит -22...-27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -22...-24 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.