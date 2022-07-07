Мощный шторм в Москве рушит деревья и останавливает метро
Из-за удара молнии в столице загорелся храм
На Москву обрушился мощный шторм. В социальных сетях и СМИ появляется информация о разрушениях, которые приносит непогода.
Ливень нарушил работу зелёной ветки метро.
«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции „Автозаводская“ до станции „Орехово“ из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — сообщили в Дептрансе Москвы.
В социальных сетях пользователи сообщили о том, что некоторые станции затопило водой.
Также сообщалось, что на улице Малой Тульской на людей упало дерево. В результате происшествия несколько пострадавших попали в больницу.
В соцсетях рассказали о том, что в храм на Большой Ордынке ударила молния, в результате чего произошло возгорание.
Власти Москвы рекомендуют людям не покидать дома.