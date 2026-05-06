Жители Алтая пожаловались на дорогу, на которой даже фуры "переворачиваются"

После дождя проехать там, скорее всего, просто невозможно

06 мая 2026, 13:00, ИА Амител

В Алтайском крае водители пожаловались на участок трассы в районе села Хабары по дороге к Славгороду, который находится в ужасном состоянии.

На кадрах видно фуру, которая сильно накренилась. Трактор пытался вытянуть большегруз, но не удалось, получилось лишь "вырвать бампер". Пришлось выгружать перевозимые стройматериалы, чтобы снизить вес.

«А как проехать после дождя? Если на сухой дороге даже фура проехать не может, то что там сможет проехать по грязи?» - возмутился наш читатель.

Люди отмечают, что это популярная дорога, которая ведет к известному на всю страну курорту. Наступает туристический сезон, однако вряд ли кому-то захочется преодолевать такие препятствия, чтобы отдохнуть на озере Яровое.

Обновлено в 14:55. Комментарий Минтранса Алтайского края

Дорога, опубликованная на видео, не является участком трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. Это участок межмуниципальной дороги Усть-Курья - ст. Хабары, которая является объездным путем на период работ по реконструкции моста на въезде к селу Хабары. Из-за паводка в весенний период дорожное полотно было переувлажнено, а в связи с усилением потока машин сильно повреждено.В Алтайсклм Минтрансе отметили, что планомерно занимаются приведением в порядок трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. В частности, в 2025 году ремонт дороги параллельно вели сразу в трех районах края.

В 2026 году на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Казахстана по нацпроекту восстановят более 16 км дорожного покрытия. На это будет направлено 617 млн рублей.