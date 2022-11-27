Мошенники научились представлять россиянам удостоверения сотрудников полиции

Телефонные мошенники дорабатывают свои методы выманивания денег у россиян. Об одной из таких доработок рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв в интервью для агентства «Прайм».

По его словам, злоумышленники, которые при звонке представляются сотрудниками полиции, теперь могут прислать своей жертве и документы, «подтверждающие» их принадлежность к правоохранительным органам.

«Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счёт, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы „настоящий не повис“ на жертве», — сказал Соловьёв.

Он добавил, что в своём желании заработать мошенники могут оформить на вас кредит даже в залог жилья.

Соловьёв предупредил, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут обсуждать подобные вопросы по телефону.