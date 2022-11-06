На Алтае ищут подрядчика на капремонт Чуйского тракта за 2,4 млрд рублей

Упрдор «Алтай» объявило две закупки с общей стартовой ценой контрактов 2,46 млрд рублей. Речь идёт о ремонте участков Чуйского тракта, пишет dorinfo.ru.

Работы планируется провести на трассе Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией. Конкретно на участках с 243 по 250 км и с 299 по 308 км: восстановить 9 км дороги планируется между Бийском и Барнаулом и 6,5 км в Косихинском районе.

Максимальная стоимость контрактов составляет 1,36 млрд рублей и 1,1 млрд рублей соответственно.

Напомним, что ранее на Чуйском тракте открыли по четырём полосам от Новоалтайска.