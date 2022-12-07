На Чуйском тракте срезали верхушки молодых сосен. Люди подозревают рекламщиков

На Чуйском тракте в Республике Алтай срезали верхушки молодых деревьев вдоль дороги. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано Горно-Алтайск».

Верхушки у целого ряда деревьев обрезали у дороги перед рекламным щитом. Пользователи социальных сетей предположили, что это сделано именно для того, чтобы реклама была видна проезжающим мимо автомобилистам.

Подписчики паблика возмутились тем, как «топорно» обрезали деревья, а также предложили обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти виновных в обрезке молодых растений.