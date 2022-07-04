На свидания в алтайские тюрьмы будут пускать без ПЦР-тестов

В учреждениях алтайского УФСИН изменят порядок предоставления осуждённым длительных свиданий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 5 июля пропускать на свидания будут без предоставления результатов ПЦР-теста.

При этом другие меры предосторожности будут действовать и дальше. На входе будут измерять температуру, посетители с признаками ОРВИ на территорию учреждений пройти не смогут.