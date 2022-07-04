На свидания в алтайские тюрьмы будут пускать без ПЦР-тестов
Другие ограничительные меры в учреждениях продолжат действовать
4 июля 2022, 22:10, Илья Звягинцев
В учреждениях алтайского УФСИН изменят порядок предоставления осуждённым длительных свиданий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С 5 июля пропускать на свидания будут без предоставления результатов ПЦР-теста.
При этом другие меры предосторожности будут действовать и дальше. На входе будут измерять температуру, посетители с признаками ОРВИ на территорию учреждений пройти не смогут.
«Допуск граждан на длительные свидания осуществляется при предъявлении паспорта и справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня», — добавили в пресс-службе УФСИН.
Комментарии
Новости партнеров