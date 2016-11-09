Новосибирские хирурги впервые в России провели операцию с участием робота

Фото: пресс-служба клиники Мешалкина

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина впервые в России провели операцию на брюшной аорте с участием робота da Vinci. Ее выполнили для восстановления кровоснабжения в конечностях, передает "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу ННИИПК им. академика Мешалкина.

Сообщается, что врачи клиники освоили новую технологию аорто-бедренного шунтирования (создание дополнительного пути в обход пораженного участка) через небольшие проколы.

Пораженный отдел аорты специалисты обошли с помощью сосудистого протеза и с использованием роботизированного хирургического комплекса da Vinci. В итоге пациенту с острым флемботромбозом - тяжелым сосудистым заболеванием нижних конечностей - восстановили кровообращение в ногах.

Хирурги сообщают, что стали использовать робота с 2011 года. Он необходим при щадящем оперативном вмешательстве. Такие операции позволяют минимизировать травму, которая наносится человеческому организму в ходе хирургического вмешательства, уменьшить кровопотерю и боль у пациента.

По словам специалистов, ожирение и сопутствующие патологии пациента при "открытой" операции привели бы к осложнениям в послеоперационном периоде, поэтому "миниинвазивная робот-ассистированная операция была наиболее оптимальным способом лечения".

Также в пресс-службе отметили. что хирурги ННИИПК единственные в РФ выполняют робот-асистированные операции в сердечно-сосудистой хирургии. "Специалисты института освоили все направления кардиохирургических операций", - заключили там.