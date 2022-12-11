Огни большого города. Как выглядит обновлённый переулок Ядринцева, где жители ждали фонарей много лет

В Барнауле по просьбам горожан осветили переулок Ядринцева на участке от улицы Песчаной до Партизанской. Несколько лет жители микрорайона практически умоляли городские власти установить фонари: и детям, и взрослым по вечерам приходилось передвигаться в полной темноте и это при том, что по переулку оживлённое движение транспорта. Власти планировали провести эти работы не раньше 2025 года, но по многочисленным просьбам сроки сдвинули. И вот в этом году на тёмной улице стало светло.

Длина линии наружного освещения составила 650 метров. На него из городского бюджета в 2022 году дополнительно выделили более 3,6 миллиона рублей. Все работы подрядчик должен был завершить до конца января 2023 года, но удалось закончить раньше.

Как выглядит обновлённый переулок Ядринцева, смотрите в нашем фоторепортаже. Прогуливался наш корреспондент поздно вечером в минус 30 градусов.