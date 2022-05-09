Парад, «Бессмертный полк», забег и много музыки. Как прошел 9 Мая в Барнауле

Празднование Дня Победы в Барнауле закончилось всего несколько минут назад. Торжество началось с торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы, а завершилось 5-минутным салютом. Еще был «Бессмертный полк», легкоатлетический забег, большой концерт на Сахарова, марш медиков и многое-многое другое.

Все самые яркие мгновения Дня Победы в Барнауле — в одном видео.