Партия ЕР отчиталась о выполнении половины показателей народной программы на 2022 год

В «Единой России» подвели итоги реализации народной программы за первое полугодие 2022-го. Обсуждение состоялась на заседании Программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы, сообщает сайт партии ER.ru.

Работа над реализация народной программы идёт хорошими темпами (рассчитана на 2021-2025 годы и уже выполнена на 25%), но её надо сделать ещё более активной и учесть не только предварительные планы, но и запросы граждан, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений», — сказал он.

Например, такая социально значимая инициатива партии как капремонт школ. И сейчас, во время каникул, работа идёт полным ходом. На эти цели выделено около 300 млрд рублей. 1661 школ из 80 регионов уже включены в программу.

«Также значительное внимание уделяется благоустройству городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений. Это то, что видно каждому человеку», — пояснил Дмитрий Медведев.

И напомнил, что за выполнение программы каждый представитель ЕР несёт персональную ответственность.

Андрей Турчак добавил: в рамках программы уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.

«Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков», — сказал Турчак.

По направлению здравоохранения (где реализована уже половина положений программы) проводят модернизацию первичного звена, ремонтируют и строят новые объекты, оснащают оборудованием лечебно-профилактические учреждения, обновляют парк скорой помощи, передвижных комплексов.

И еще один блок — помощь народным республикам — не входит в программу, но активно реализуется.

«Наши медики-добровольцы работают на Донбассе и на освобождённых территориях. Даже где „жарче“ всего — Красный Лиман, Светлодар. По сути, сидят в подвалах и оперируют, делают перевязки под непрекращающимися обстрелами», — рассказал координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Так и по словам Дмитрия Медведева, организация помощи Донбассу и всем освобождённым территориям требует особого внимания.

В рамках направления социальной поддержки «Единая Россия» обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума и социальных пособий.

Это не только индексация МРОТ не ниже прожиточного минимума (оба показателя выросли на 10%), но и повышение мобильности трудовых ресурсов (содействие при переселении на работу в другую местность, трудоустройство молодёжи, новая программа «Земский фельдшер»).

«Центры занятости мониторят не только факт безработицы, но и прогнозы занятости и оказывают помощь лицам на грани увольнения. Эти временные меры можно было бы закрепить как постоянно действующие», — заявил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Министр труда и соцразвития Антон Котяков отметил: особое внимание — поддержке семей с детьми. Сейчас действуют выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет, для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Что же касается бизнеса, то в рамках программы принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний, отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений, отменено большинство проверок бизнеса.

Активной реализацией программы занимаются и в регионах. В том числе, в Алтайском крае.

«Народная программа партии ориентирована в первую очередь на развитие социальной сферы. Когда мы говорим о промежуточных итогах реализации программы, то имеем ввиду конкретные школы, ФАПы, физкультурные комплексы, почтовые отделения, которые строятся или ремонтируются по инициативе и под контролем партии», — рассказал секретарь реготделения ЕР в Алтайском крае Александр Романенко.

Только в этом году в селах региона появятся 18 новых ФАПов и 10 врачебных амбулаторий. В городах и селах края начался капитальный ремонт 43 школ, идёт строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в селах.