Подтопление прибрежных территорий в Алтайском крае ожидается из-за подъема воды в реке Чумыш
Территориальная подсистема МЧС готова к реагированию в случае ЧС
10 апреля 2022, 10:48
В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Чумыш в районе села Ельцовка. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, возможен подъем уровня воды до опасной отметки и подтопление прибрежных территорий.
Территориальная подсистема МЧС готова к реагированию в случае ЧС, в Алтайском крае круглосуточно ведется мониторинг паводковой обстановки. В настоящий момент подтопления жилых домов нет.
Напомним, что ранее спасатели предупредили, что в ближайшие дни из-за подъёма уровня воды реки Алей возможно подтопление прибрежных территорий Рубцовска.
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