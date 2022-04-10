Подтопление прибрежных территорий в Алтайском крае ожидается из-за подъема воды в реке Чумыш

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Чумыш в районе села Ельцовка. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, возможен подъем уровня воды до опасной отметки и подтопление прибрежных территорий.

Территориальная подсистема МЧС готова к реагированию в случае ЧС, в Алтайском крае круглосуточно ведется мониторинг паводковой обстановки. В настоящий момент подтопления жилых домов нет.

Напомним, что ранее спасатели предупредили, что в ближайшие дни из-за подъёма уровня воды реки Алей возможно подтопление прибрежных территорий Рубцовска.