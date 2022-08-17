Половина жителей Алтайского края потратят на подготовку детей к школе более 15 тысяч рублей

Более половины опрошенных жителей Алтайского края запланировали на расходы для подготовки детей к школе более 15 тысяч рублей. Такие результаты исследования получили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

На покупку школьной формы большинство родителей (52%) в этом году планируют потратить больше 5 тысяч рублей, до 5 тысяч рублей надеются уложиться 26%. При спортивную форму 27% респондентов собираются купить от 1 до 2 тысяч рублей, ещё 43% рассчитывают на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, а более 5 тысяч рублей — 13% опрошенных жителей региона.

На рюкзак школьникам 28% родителей готовы потратить до 2 тысяч рублей, а 43% — от 2 до 5 тысяч. Рюкзак за большую сумму позволят себе только 4% опрошенных. Оставшиеся 25% школьников пойдут 1 сентября с прошлогодними ранцами.

На обувь 26% родителей хотят потратить меньше двух тысяч рублей, за 2-5 тысяч приобретут туфли 43% родителей, более чем за 5 тысяч рублей — 22%. Ещё 9% покупать обувь не будут.

На канцелярию в Алтайском крае потратят до 1 тысячи рублей 22% родителей, до 2 тысяч рублей — 44%, до 3 тысяч рублей — 18%, а более 3 тысяч рублей — 16%.

Самая солидная статья расходов — смартфоны и планшеты. Купить устройства за 5-10 тысяч рублей собираются 14% опрошенных, 10-20 тысяч — 12%, до 30 тысяч — 6%, а ещё 3% готовы выложить на технику от 30-40 тысяч. Потратить на «компьютер к школе» более 40 тысяч рублей готовы лишь 5% жителей Алтайского края.