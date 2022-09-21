Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через «Госуслуги»

Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через портал «Госуслуги». Как сообщила пресс-служба Минцифры России в Telegram-канале, необходимая законодательная база в России для этого отсутствует.

В ведомстве подчеркнули, что планов на такие действия у них нет.

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Общество Песков рассказал о «секретном» пункте № 7, пропущенном в указе о частичной мобилизации

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации. После опубликовали указ президента, в котором не оказалось седьмого пункта. Как уточнял министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек.

Отмечалось, что все призванные на военную службу будут в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку.