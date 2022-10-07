Правительство утвердило правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров

Кабинет министров утвердил изменения в правила дорожного движения. Один из пунктов регламентирует передвижение на электросамокатах и гироскутерах.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и аналогичные виды транспорта получили статус средств индивидуальной мобильности. Максимальная разрешённая скорость передвижения на них ограничена 25 километрами в час.

Вес техники, на которой разрешается передвигаться по пешеходным и велосипедным дорожкам, ограничен 35 килограммами.

Движение средств индивидуальной мобильности будет регулироваться соответствующими знаками. При совместном передвижении пешеходы будут иметь приоритет, а водители СИМ должны рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета.

Отмечается также, что для пересечения проезжей части водители СИМ, как и водители велосипедов, должны будут спешиваться.

«Движение по правому краю проезжей части дорог разрешено для электросамокатов любой массы, но только лицам старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения автотранспорта ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. На автодороги смогут выходить только самокаты с тормозной системой и фарами белого и красного цвета», — цитирует текст закона «РГ».

Обычные самокаты и роликовые коньки к статусу СИМ не приравниваются.