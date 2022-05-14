Пьяные мужчины ограбили парня в алтайском селе и потеряли часть похищенного

В алтайском селе Табуны двое мужчин украли у 22-летнего парня смартфон, беспроводные наушники и цепочку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Предварительно установлено, что молодой человек вечером возвращался домой и к нему подошли два пьяных незнакомца, которые и отобрали имущество.

Потерпевший обратился в полицию, и в течение часа стражи порядка поймали злоумышленников. У них изъяли телефон и цепочку, а вот наушники, по их словам, они выронили по дороге.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц». Подозреваемым светит до семи лет колонии.